Millet İttifakı partileri ittifak protokolünü YSK'ya sundu

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler, seçim ittifakına ilişkin protokolü Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı'na sundu. Partilerin genel başkanlarının imzalarını taşıyan protokol YSK'ya teslim edildi.

YSK Başkanlığı önünde açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 6 partinin 2021 Eylül'den bu yana birlikte çalıştıklarını hatırlatarak, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnimiz, 84 maddeyi kapsayan anayasa değişikliği önerimiz, ortak politikalar mutabakat metnimiz, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş yol haritamız ve belirlediğimiz ilkeler ışığında Millet İttifakı olarak, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine katılacağız" diye konuştu.