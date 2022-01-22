Millet İttifakı ömrünü tamamlıyor mu? Davutoğlu görüşmenin içeriğini açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı konusunda görüşmelerin ne durumda olduğunu, kendilerinin teklifini açıkladı.

"Millet ittifakı yeni katılımlarla büyüyecek mi yoksa Millet İttifakı kendini tamamlayacak yeni bir üst ittifak ile yeniden bir araya mı gelecek?" sorusuna yanıt veren Davutoğlu, "O konuda net bir şey söylemeyeyim. Onu konuşuyoruz ama yapılandırılmış yeni bir çerçeveye oturtulursa bu, AKP ve CHP'nin oluştura geldiği 2 kutuplu şeyden çıkar ve o kitlelere oradan kopacak kitlelere daha sıcak gelir. Ne de olsa iki seçimde mücadele edilmişmiş bir şeyden değil daha kuşatılmış bir ittifak yapısı daha doğru olur benim kanaatimce" dedi.

Davutoğlu'nun Halktv'den İsmail Saymaz'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

Millet İttifakı'nı yeniden kurmak mı lazım?

Onu konuşuyoruz. Alternatifleri dün akşam konuştuk. Bu var olan bir yapıya hemen eklemek gibi değil. Genç kitlelerin hepsinin 'Burada biz de varız' şeyini doğuracak ve AKP ve MHP'nin kutuplaştırıcı dilinin etkisini yok edecek bir ittifak kurmak lazım. Temel ilkeler üzerinde inşa edilebilecek politikalar, seçim sürecine giderken takip edilecek yön ve yöntem, seçimden sonra takip edilecek yol ve yöntem. Açıkçası aslında, bir gün bir seçim kararıyla uyanıp bu konuların o gün tartışılmasını doğru bulmuyorum. Çünkü o gün geldiğinde yine biz pratik konuları konuşuyor olacağız. Kim aday olacak, milletvekilliğinde nasıl işbirliği yapılacak? Bunlar önemli ama nihayetinde bu işbirliğinin bir hedefi olması lazım. Siyasi bir hedefi olması lazım. O siyasi hedefini seçim ufukta gözükmeden önceden konuşmak gerekli. Seçim telaşı içinde oy ve seçim müzakereleri yerine -ki gözüktü bence. Onun için bu zamanlamayı gerekli görüyorum. Oturup birlikte çalışılabilecek bir ortam oluşturmak lazım.

Peki dünkü toplantıda tam olarak ne çıktı? Üç lider olarak nerede uzlaştınız?

Ben bazı çerçeve görüşler getirdim. Sayın Kılıçdaroğlu getirdi. Önce öyle anlaşmıştık zaten, düşüncelerimizi getirelim diye. Somut yapılabilecek şeyler. Şu ana kadar çok iyi bir güven ilişkisi var. Ben şuna inanıyorum: Siyasetin yüzde 70'i psikolojiktir. En iyi metni çıkartırsınız. En geniş oy tabanı çıkarırsınız. Ama güven tabanı zayıfladığınız zaman onlar yürümez. Benim dün gördüğüm hava oturduğumuzda konuştuğumuz hava; güven unsuru pekişiyor. psikolojik altyapıyı kuruyoruz bir anlamda. Benimde arkadaşlara dün ifade ettiğim gelin bunun içini dolduralım. Sadece 6 lider olarak bir masa etrafında oturup resim vermek bir müddet kamuoyunu tatmin eder ama bir müddet sonra bu resimlere alışılır ve daha ne yapacaksınız diye sorarlar. Bir de ben haziranda bir seçim olma ihtimalini mümkün görüyorum. Ekimde yüksek görüyorum. Şimdi biz mart ayında Bahçeli'nin kafasına esip de erken seçim dediğinde bu konuları oturup konuşacağız.

Cumhurbaşkanlığı dahil hepsini konuşacağız. Niye şimdiden konuşmuyoruz. Niye topluma güven hissi vermeyelim? Dünden beri tebrik alıyorum ben. Her kesimden "Çok iyi yapıyorsunuz" diye mesajlar.

Bu güvenin uyanması lazım. Bir tarafta çıkara doğru organik bir cumhur ittifakı var, diğer tarafta iyi niyetle bir araya gelen liderler. Bunun ötesine geçip somut olarak belli aralıklarla kamuoyu önünde bir araya gelelim. TV yayını gibi değil. Konuşalım ve koordinasyon yapalım. Bu damarları temsil eden ve psikolojik güven unsurunu oluşturan yeni bir dönem başlatmak lazım.

Millet ittifakı yeni katılımlarla büyüyecek mi yoksa Millet İttifakı kendini tamamlayacak yeni bir üst ittifak ile yeniden bir araya mı gelecek?

O konuda net bir şey söylemeyeyim. Onu konuşuyoruz ama yapılandırılmış yeni bir çerçeveye oturtulursa bu, AKP ve CHP'nin oluştura geldiği 2 kutuplu şeyden çıkar ve o kitlelere oradan kopacak kitlelere daha sıcak gelir. Ne de olsa iki seçimde mücadele edilmişmiş bir şeyden değil daha kuşatılmış bir ittifak yapısı daha doğru olur benim kanaatimce.

Muhalefetin yeniden yapılandırılması aslında?

Tabi tabi... Ama isimle sınırlı bir şey değil. Ben sistematik işleyişi daha net oturmuş oluşmuş ve ekiplerimizin daha yakın birlikte çalıştığı ve bir şey teklifi bir model düşünüyorum. Arkadaşlarla da bunları paylaşıyorum yani sadece birkaç yerde ortak görüntü vermekle bu işin yeteceği kanaatinde değilim.

Bence şu an Millet ittifakının 2 partisi var. Artı iki parti de geçmişte işbirliği yapmış. Demokrat Parti ve Saadet Partisi. Artı 2, Millet İttifakı ile böyle bir ilişkiye hiç girmemiş, ondan sonra kurulmuş olanlar yani seçimlerden sonra kurulmuş olanlar.

Yani tablo 2+2+2, 4+2 değil. Bunların hepsinin kaynaşması lazım. Öyle bir şey oluyor ki Deva ile Gelecek katılsın bu genişlesin. Bu değil.

Bu kadar basit değil. Bunu yapmak zor da değil. Ama sonrası eğer biz bunu yaparken şuanda iktidar değişiminden kaygı duyan kitlelere bir şey söyleyemezsek yine bloklaşmış birbiriyle karşıt iki grup doğar.

Bizim yapacağımız katkı o. Tekrar bütünleştirici bir siyasi tablonun iklimin oluşması. Kamuoyundaki noktadan daha ilerdeyiz.