'Millet İttifakı kazanırsa ekonominin başına Babacan değil İYİP'li isim geçecek'

ABD'li medya kuruluşu Bloomberg'in 14 Mayıs seçimleriyle ilgili haberinde, Millet İttifakı'nın seçimleri kazanması durumunda ekonominin başına DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yerine İYİP'li Bilge Yılmaz göreve getirileceği öne sürüldü.

İYİP'li Bilge Yılmaz da Twitter hesabından kendisiyle ilgili iddiayı kaleme alan gazetenin söz konusu haberini "retweet"ledi.

Bilge Yılmaz kimdir?

Bilge Yılmaz, Yükseköğrenimini Boğaziçi Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, 1998 yılında, Wharton Okulu'nda ekonomi alanında akademisyenlik yapmaya başladı. 2021 yılında Türkiye'ye döndü, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı ve fizik alanında çift anadal yapmaya başladı. Her iki daldaki eğitimini Temmuz 1991'de tamamlayarak mühendis ve fizikçi unvanlarını aldı.

İYİP'te bulunmadan önce Yurt Partisi'nde Parti Meclisi Üyeliği makamında siyasette bulundu. Nisan 2021'de gezi amacıyla Türkiye'ye geldiğinde muhalefet partileriyle görüştü. Ekim 2021'de İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı oldu. Erhan Usta'nın grup başkanvekilliği görevine getirilmesi sonrasında, 23 Aralık 2021 tarihinde İYİP Ekonomi Politikaları Başkanlığı'na atandı.