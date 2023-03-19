Millet İttifakı İzmir'de buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin 5'inci gününde Millet İttifakı temsilcileri bir araya gelecek.

Sözcü'nün haberine göre; saat 17.00’de başlayacak olan etkinliğe Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılacak. İYİP'i ise Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale temsil edecek.