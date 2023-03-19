Kulis: CHP'nin diğer partilere ayırdığı milletvekili kontenjanı 50'yi bulabilir

CHP’nin listelerinin Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’den milletvekili adaylarına açılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; söz konusu listeye, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek için ziyaret ettiği kimi partilerin önerdiği bazı isimlerin de eklenebileceği ifade edildi.

CHP kulislerinde, başka partilere mensup olan ancak CHP listelerinden gösterilecek milletvekili sayısının 40-50’yi bulabileceği ifade ediliyor.

Söz konusu durumun iş birliğinin gereği olacağına dikkat çeken CHP’li bir siyasetçi, “CHP oylarının yüzde 30’u geçmesini bekliyoruz. Bu, şu an 135 olan milletvekili sayısının 200’e doğru yükselmesi demek. Ama diğer partilere verilen kontenjanları dikkate aldığımızda oyumuz ne olursa olsun görünen o ki CHP’nin milletvekili sayısı değişmeyecek, yine 135 olacak” dedi.