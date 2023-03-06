Millet İttifakı için 'çözüm' arayışı: İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret etti

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmaya çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİP genel merkezindeki toplantıya gitti.
İYİP'li kurmaylar iki ismi kapıda karşıladı.
Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş basın mensuplarına açıklamada bulundu.
'Milletimizin ayrılığa tahammülü yok'
İmamoğlu, "Bugün çok önemli süreçte saygıdeğer Meral Akşener hanımefendiyi Mansur Yavaş'la ziyaret ettik. Bu görüşmeyi genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle ziyaret ettik" dedi.
Yavaş, "Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Bunu Akşener'e ilettik. Değerlendirecekler" ifadelerini kullandı.