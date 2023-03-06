Akşener Masa'ya dönmeyecek mi: 'Millet İttifakı toplantısına katılmayacak'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkez binasına geldi.
Akşener’i genel merkez ek binasına gelişinde İYİP Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.
Partisinin bazı yöneticileriyle görüşeceği öğrenilen Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.
Akşener toplantıya katılmayacak
Öte yandan İYİP İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Akşener'in Millet İttifakı toplantısına katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamada bulundu.
Ağıralioğlu, "Genel Başkanımız masa toplantısına katılmayacak" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı toplantıdayken açıklama yapacak
İYİP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, İYİP Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun, saat 14.45'te partinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Aynı saatte Millet İttfakı'nın ortak aday gündemli toplantısının devam edeceği biliniyor.