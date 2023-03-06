İYİP'li isimden toplantı öncesi açıklama

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlere 72 gün kala kurucusu olduğu Altılı Masa'dan ortak adayın belirlenememesi hakkında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Beş siyasi partinin aday olarak önerdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin CHP'li Başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu "göreve çağırdı".

Bunun ardından siyasette sıcak günler başladı. Bugün 5 liderin bugün bir araya gelmesinden önce, İYİP'li yetkililerden olumlu mesajlar paylaşıldı. Akşener’in masaya dönebileceği iddiaları bile ortaya atıldı. Bu iddialar, İYİP'li Çıray’ın sabah yayımladığı mesajla güçlendi.

Çıray, Twitter’dan şu mesajı paylaştı:

“Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar.”