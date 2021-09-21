Millet İttifakı, Gelecek ve Deva Partisi'nden 'parlamenter sisteme dönüş' toplantısı

6 muhalefet partisi parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla İstanbul’da bir araya geldi.

Toplantının ilki Ankara’da yapılmıştı. İkinci toplantı dün akşam İstanbul’da yapıldı. Toplantılara, partilerin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu isimler katılıyor. CHP’den Muharrem Erkek, İYİ Parti’den Profesör Bahadır Erdem, Saadet Partisi’nden genel başkan yardımcısı avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti’den genel başkan yardımcısı Bülent Şahinalp Millet İttifakı’nı temsil katıldı. Deva Partisi ve Gelecek Partisi de toplantılarda temsil ediliyor. Deva’dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi’nden de Ayhan Sefer Üstün toplantıda yer aldı.

'Kılıçdaroğlu istedi'

Halk TV’nin aktardığına göre “Bu toplantıların düzenlenmesini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun istediğini aktardı. Ardından öteki partilere de teklif götürüldü ve her partinin genel başkanının görevlendirmesiyle dün akşam ikinci toplantı yapıldı. Toplantılar bundan sonra da devam edecek. Her parti kendi parlamenter sistem önerisini masaya götürüyor, onun üzerinde görüşmeler yapılıyor. Ortak bir metin hazırlanmaya çalışılıyor. Halk TV’ye bilgi veren katılımcılar, “ortak bir metin oluşturulduktan sonra belki de genel başkanlar ortak bir açıklama ile bunu kamuoyu ile paylaşacak. O açıklamanın nasıl yapılacağı henüz net değil. Ama amaç, ortak metin oluşturmak” dediler…

Gelecek Partili ve Deva’lı kaynaklar, bu toplantıların amacının bir ittifak arayışı olmadığının altını çizerek, “Amaç; temel meselelerde ortaklaşılan noktaları tespit etmek, çözümler üretmek” ifadesini kullandılar.