Millet bahçesine konut inşaatı yapılacak

İstanbul Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 290 bin metrekarelik alanda Sultangazi Belediyesi'nin talebi üzerine plan çalışması yapıldı. TOKİ tarafından hazırlanan imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Maliye Hazinesi ve Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan 290 bin metrekarelik arazi, mevcut planlarda “resmi kurum-karayolları kamulaştırma alanı”, “taşkına maruz alan” ve “park” fonksiyonuna sahipti.

Sözcü'de Özlem Güvemli'nin haberine göre, plan değişikliği ile dev arazinin 65 bin metrekaresi gelişme konut alanı, 4 bin metrekaresi otopark, 4 bin 500 metrekaresi cami, 166 bin 771 metrekaresi millet bahçesi, 30 bin metrekaresi “resmi kurum alanı” olarak önerildi.

Gelişme konut alanında emsal 1,50, yükseklik 6 kat olacak. Bu bölümde 97 bin 557 metrekare inşaat yapılacak ve yaklaşık 3 bin 900 yeni nüfus gelecek. Karayolları Bakım ve Onarım Tesisi yapılacak resmi kurum alanında da emsal 1,50, yükseklik 4 kat olarak belirlendi.