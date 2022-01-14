AKP, ilçe danışma meclisi toplantısını ortaokulda yapacak

İstanbul'da AKP'nin Küçükçekmece ilçe teşkilatına bağlı İnönü Mahallesi Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı AKP MKYK üyesi Metin Külünk'ün katılımıyla 75.İmam Hatip Ortaokulu'nda yapılacak.

16 Ocak 2022 Pazar günü yapılacak olan toplantıya sosyal medyadan çağrı yapan AKP İnönü Mahallesi Başkanı Adem Ilgar, "Küçükçekmece İnönü Mahallemizin Danışma Meclisi MKYK üyemiz Metin Külünk, ilçe başkanımız, meclis üyelerimiz ve siz değerli dava kardeşlerimizin katılımıyla 16/01/2022 Pazar günü saat 13.30'da 75. İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşecektir" dedi.

İlçe milli eğitim izin verdi

Konuya ilişkin soL'un ulaştığı Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlisi etkinliğin izinli olduğunu dile getirdi. Görevli şunları söyledi:

"Dışarıdan yapılacak bir etkinlik için önceden verilen bir dilekçe ile okullarda ya da İlçe Milli Müdürlüğü'ne bağlı farklı bir alanda yapılacak etkinlik için dilekçe verilmesi yetiyor. Bahse konu olan toplantı için de aynı şekilde dilekçe verilmiş. Buraya ilişkin bir sorun olmayınca ilgili birimimiz toplantının okulda yapılmasına izin verildi."

'Spor salonlarını kullanmamıza izin vermeyenler AKP'ye salon tahsis ediyor'

soL'a konuşan Eğitim-İş 3 Nolu Şube Başkanı Özer Yapal'sa AKP'nin okullarda siyasi faaliyet yürütmesinin doğru olmadığını ifade etti. Yapal şöyle konuştu:

"AKP'nin kendi siyasi faaliyetlerini okullarda yürütmesine karşı çıkıyoruz. Bu yapılan doğru değil. Bir siyasi partinin bir okulda toplantı yapması etik değil. Üstelik biz milli bağlı spor salonlarını kullanmak istediğinizde izin verilmiyorken toplantı salonlarının AKP'ye tahsis edilmesi durumun vahametini açıkça gösteriyor."