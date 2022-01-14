AKP'den 40 vekil Gelecek Partisi'ne mi katılıyor? 'Ümitlerini kesmiş durumdalar'

KRT TV ekranlarında yayınlanan Çiğdem Akdemir ile Söz Meclisi programının konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, AKP iktidarının gittikçe zayıfladığını ve parti içerisindeki pek çok milletvekilinin ülkenin durumundan rahatsız olduklarını söyledi.

Özdağ, 40 AKP'li milletvekiliyle Gelecek Partisi'ne katılmaları konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

KRT'de yer alan habere göre Özdağ, söz konusu milletvekillerinin bazılarının AKP'ye yönelik birtakım olumlu beklentileri olmasından, bazılarınınsa korkudan ve baskıdan Gelecek Partisi'ne geçmekten çekindiklerini söyledi. Özdağ, AKP tabanında gittikçe hızlanan bir çözülme yaşandığını ifade ederek 'Bu çözülüş hızlandıkça milletvekillerine de yansıyacaktır' dedi.