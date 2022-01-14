Erdoğan'ın 'Demirtaş-Öcalan' çıkışı ne anlama geliyor? AKP'li yetkiliden 'isimsiz' açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı Demirtaş-Öcalan çıkışı tartışma konusu olmaya devam ediyor.

"Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" diyen Erdoğan'ın bu sözlerinin ne anlama geldiği merak konusu olmuştu.

Konuya ilişkin DW Türkçe'nin ulaştığı AKP'li yetkililer, "Erdoğan'ın bu açıklamayı büyük ihtimalle önüne gelen istihbarat raporlarına dayanarak yaptığını" dile getirdi.

Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen AKP'li bir yetkilinin değerlendirmesi şöyle:

"Öcalan'ın, çözüm sürecinde HDP'nin sorumlu davranmadığını düşündüğü ve sürecin bitmesinden Demirtaş'ı da sorumlu tuttuğu zaten bilinen bir şey. Muhtemelen Öcalan ile İmralı'da yapılan görüşmelerde bu konu yeniden gündeme gelmiş olabilir ve Sayın Cumhurbaşkanı da bu raporları okumuş olabilir."

Aynı yetkiliye göre önümüzdeki süreçte Öcalan'ın yeni bir mektup kaleme alması da gündeme gelebilir.

2019'daki yerel seçimler öncesinde Öcalan'ın İstanbul'daki seçimlerde HDP'yi tarafsız kalmaya çağıran mektubu bir akademisyen aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu. Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan da TRT Kurdi'ye çıkartılmıştı.