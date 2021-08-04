Milas'taki yangın termik santrale sıçradı

Muğla Milas'taki yangınlar sonrası Kemerköy Termik Santrali önünde hendekler kazılmış, hidrojen tankları boşaltılmıştı. Santraldeki kömürlerin de tahliye edilmeye başlandığı öğrenilmişti. Gündüz havadan da müdahale edilen termik santral bölgesinde havanın kararmasıyla yeniden alevler yükseldi.

Alevler santralin içe kadar sıçradı. Bölgede elektrikler kesildi, karayolları trafiğe kapatıldı. Bölgeki yurttaşlar alanı terk ediyor. Santralde patlama olmasından endişe ediliyor.

GÜNCELLEME: 23.00

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Muğla Valiliği tarafından alınan kararla Ören ve etrafı için tahliye kararı alındı. Tahliye kararı Ören, Alatepe, Pinar, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler, Bağdamları ve Karacaağaç Mahalleleri için geçerli. Valilik tarafından belirlenen toplanma yerlerimiz Milas şehir stadyumu ve Koru Yüksel Çağlar ilkokuludur. Tahliye için Kultar-Adatepe ve Pinar-Dereköy yol istikametleri kullanılabilir. Aracı olmayan vatandaşlarımız için Ören Marina'da 1500 kişilik bir çıkarma gemisi tahliye için beklemektedir. Tahliye işlemlerimiz zabıta ekiplerimiz ve jandarma koordinasyonunda yürütülmektedir. Telaşa, kargaşaya, heyecana gerek yoktur. Resmi olmayan açıklamalar dışındaki açıklamalara, sosyal medya paylaşımına, dedikodulara itibar etmeyiniz. Günlerdir yaptığımız uyarılara rağmen bu sonucun gerçekleşmesinden dolayı gerçekten çok üzgünüm. Milletimiz ve devletimiz açısından çok kötü bir sonuç.

GÜNCELLEME: 22.55

Alevlerin termik santrale sıçraması sonrası yurttaşlar bölgeden panikle ayrıldı.

Santral bölgesi panikle terk edildi

GÜNCELLEME: 22.44

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" açıklaması yaptı.

MSB gemisi bölgede

Yetkililer tahliye çalışmaları nedeniyle bölgede kontrolsüz patlamalar yaşanmayacağını öne sürdü.

Termik santral yangına bugün öğle saatlerine kadar çalıştı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, alevlerin santrale girişini paylaşmıştı.