Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını tarım arazilerine de sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürülürken, ilk belirlemelere göre toplam 2 hektar ormanlık alan ile tarım arazisi zarar gördü.

DHA'nın haberine göre Milas'ın kırsal Selimiye Mahallesi Çukurköy mevkiindeki genç kızılçam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler yakındaki fıstık çamı ile zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazilerine de sıçradı. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile alevler yaklaşık 2 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre toplam 2 hektar ormanlık alan ile tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış neden araştırılırken, soğutma çalışmaları sürüyor.