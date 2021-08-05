Milas'ta son durum: Yangın Milas-Ören karayolunun karşı tarafına sıçramış durumda

Milas'ta yangın termik santral içerisinde söndürülmüş durumda olduğu belirtilirken 1 helikopter ve 1 uçak soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyor. Belediye kaynakları Yeniköy Termik Santrali için şu an için bir tehdit görünmediğini belirtiyor.

Öte yandan yangın Milas-Ören Karayolunun karşı tarafına Kumluca Mevkii'ne sıçramış durumda. Fesleğen ve Akçakaya Mahallelerinde yangınlar devam ediyor. Akçakaya özellikle konumu gereği çok önemli olduğunu belirten belediye kaynakları "Hem Kemerköy Termik Santralini hem de Yeniköy Termik santralini tehdit ediyor. Bu yangının söndürülmesi asıl önemli olan" bilgisini paylaştılar. Bu bölgeye havadan müdahale edilmesi bölge için kritik bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Kıyıkışlacık Mahallesi’nde de yangın devam ediyor.