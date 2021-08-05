Dokuzuncu gününde 6 ilde orman yangını devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 6 ilde 15 yangın devam ediyor.

Antalya'da 2, Muğla'da 7, Aydın'da 1, Denizli'de 2, Isparta'da 2, Hatay'da 1 yangın sürüyor.