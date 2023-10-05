Milas Yurttaş İnisiyatifi yola çıktı: 'Çaresiz ve seçeneksiz değiliz'

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan yurttaşlar tarafından kurulan Milas Yurttaş İnisiyatifi, yayımladığı çıkış bildirisi ile kuruluşunu duyurdu.

İnisiyatif, ilçedeki çeşitli sorunların tespiti ve tespit edilen sorunlara yönelik çözümünü üretmeyi hedeflediğini belirterek, "Meydana getirdiğimiz ‘Milas Yurttaş İnisiyatifi; alışılagelmiş kalıplar ve bakış açıları çerçevesinde, yerelde katılım ve bir sorumluluk alma hareketi olmasının ötesinde, Milas halkının yaşadığı sorunları çözemeyen veya yaratanlarla ve elbette ki bunun sorumlularıyla hesaplaşmayı ve bu sorunların halk yararına çözülmesini hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Milas Yurttaş İnisiyatifi tarafından yayımlanan bildiri şöyle:

"Milas’ta yaşayan ve kentin geleceğine kendilerini adamış, yaşamımızı olumsuz etkileyen ve etkilemesi olası sorunların tespitini ve bunlara çözüm üretmeyi hedefleyen yurttaşlarız. Milas‘ta yaşıyoruz, tüm sorunları da birlikte göğüslemek amacındayız. Birlikte ve dayanışmayla, halk için ve halkla birlikte yürümek istiyoruz.

Tarihsel, kültürel-sosyal dokusuyla, doğal güzelliklere sahip Milasımız, mevcut yöneticiler tarafından hak ettiği değeri görememekte, yakın gelecekte geri döndürülemez sorunlarla karşı karşıya bırakılacaktır. Vahşi madencilik uygulamaları ve termik santraller, yaşam alanlarımıza ve tarım alanlarına büyük zararlar vermiş, tarım ve hayvancılık bitme noktasına gelmiştir.

Halkın yaşamında önemli yeri olan doğal su kaynakları da korunamamış ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmış, temel yaşam hakkı olan temiz su, ticari meta olarak görülmüş, Güllük ve çevresinde özel şirketlere peşkeş çekilmiştir.

Milas ve çevresindeki endüstriyel kirliliğin, önlenmesi yönünde ciddi hiçbir adım atılmamış, kirliliğin giderilmesine yönelik teşebbüs bile edilmemiştir. Çevreyolunun kent merkezinde kalması ve trafikteki denetimsizlik nedeniyle oluşan kamyon terörünün önlenmesi için gerekli çalışmalar da yapılmamıştır. Kamu yararına aykırı projelerin uygulanmasına, kıyıların yağmalamasına ve betonlaştırmasına göz yumulmuş, dahası onay verilmiştir. Çok önemli tarihsel, kültürel öneme ve değere sahip ‘’Milas Evleri’’ korunamamış, harap olmalarına, yıkılıp gitmelerine engel olunmamıştır.

Kent merkezindeki sosyal alanlar, parklar ve çocuk oyun alanları büyük ölçüde betonlaştırılmış, yeterli yeşil alan bırakılmamıştır. Kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki kaldırım işgallerine göz yumulmuş, cadde ve sokak aralarında tehlike saçan kamyon, TIR parklarına çözüm getirilememiştir. Kent içi trafiğin azaltılması yönünde de hiçbir proje üretilememiştir. Sağlık sorunlarına sebep olan hava, su, toprak ve kent kirliliğine yol açan etmenler ile ilgili önleyici çalışmalar yapılmamış, plansız, bilimsellikten uzak, altyapı ve üstyapı çalışmaları halkı bezdirmiş ve halkın talepleri, şikayetleri dikkate alınmamıştır.

Tarım alanlarının azalması ve üretici köylüye gerekli ve yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle, kırsal ve kentsel yoksulluğu artmış, saha analizi ve bilimsel yöntemlere dayalı hiçbir sosyal çalışma yapılmamıştır. Kadınların sorunları görmemezlikten gelinmiş, eşit yurttaşlık ilkesi yerleştirilememiştir. Kreş, yaşlı bakım evi, cem evi, taziye evi ve emekliler için sosyal alanlar gibi projeler hayata geçirilememiş, öğrencilerin barınma, beslenme ve ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler getirilememiştir. Kent içi ulaşım ücretleri makul tutulamamış, Kentin tarihi, kültürel ve sosyal dokusu gün geçtikçe bozulmuş, sosyal yaşam baskılanmıştır.

Merkezi yönetimin, antidemokratik uygulamalarını ve bireysel özgürlükleri kısıtlayan yasaklarını uygulamada yerel yönetimimiz de istekli görünmektedir. Milas’ta yaşayan yurttaşlar olarak, liyakatsiz ve benmerkezci yönetim anlayışına “artık yeter” diyoruz.

Milas Yurttaş İnisiyatifi;

Sırf cinsiyeti yüzünden evde, sokakta ve iş yerinde her türlü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddete uğrayan; katledilen kadınların, Amacı rant ve iktidara sermaye aktarımı yapmak olan şirketlerin elindeki, mevcut yargı kararlarına göre kapatılması gereken termik santrallere karşı direnen köylülerin, Asgari ücretle ve asgari geçim koşullarında çalıştığı her alanda bağımsız örgütlenme ve hak arama mücadelesi engellenmeye çalışılan, kadrolu, taşeron, mevsimlik gibi çeşitli kategorilere ayrılıp geleceği sarı sendikaların delege ağalarının iki dudağı arasına teslim edilmiş işçilerin, Beton yığınları arasında oynamak zorunda kalan çocukların, Sadece belirli günlerde hatırlanan, ancak çarpık kent mimarisi ve önyargılı bakışlar arasında yaşamak zorunda bırakılan engelliler ve toplumun dezavantajlı gruplarındaki bireylerin, Sağlıklı gıdaya ulaşamayan, çocuğuna beslenme çantası dahi hazırlayamayan yoksul emekçi kesimlerin, Yıllarca çalışıp, prim ödeyip, hayat pahalılığı karşısında sefalete sürüklenen, emeklilerin, Etnik kimliği ve inancı üzerinden ötekileştirilip sırf bu yüzden ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören insanların, İktidarın uyguladığı cinsiyetçi politikalar sonucu, cinsel yönelimi nedeniyle linç edilen tüm bireylerin, Vahşi madencilik uğruna yok edilen doğal yaşam alanlarının, yer altı su kaynaklarının, tarlaların, zeytinlerin, ormanların ve buralarda yaşayan her canlının, işgal edilen kıyıların, Artan işsizlik, konut ve kira ücretleri karşısında yeni bir hayata atılmakta güçlük çeken gençlerin, Tarımın bitirilmesiyle hizmet sektöründe ve en olumsuz şartlarda asgari ücretle çalışmaya mahkum edilenlerin, hakkını hiçbir çıkar ve şahsi amaç gütmeden savunan herkesin yan yana geldiği bir oluşum, bir karşı duruştur.

Bizler, Milas’ta yaşıyor olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu birliktelik ve dayanışmayla, halk için ve halkla birlikte öğrenerek yol yürümeyi amaçlıyoruz.

Meydana getirdiğimiz ‘’Milas Yurttaş İnisiyatifi’’; alışılagelmiş kalıplar ve bakış açıları çerçevesinde, yerelde katılım ve bir sorumluluk alma hareketi olmasının ötesinde, Milas halkının yaşadığı sorunları çözemeyen veya yaratanlarla ve elbette ki bunun sorumlularıyla hesaplaşmayı ve bu sorunların halk yararına çözülmesini hedefliyoruz.

Bu sebeple önümüzdeki süreçte demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar, meslek kuruluşları, alanında yetkin kişiler ve elbette ki Milas halkı ile fikir alışverişinde bulunacak ve yolumuzu Milas halkı ile aldığımız kararlarla birlikte yürüyeceğiz.

Ne iktidarın adaylarına muhtacız, ne de muhalefetin bize tepeden dayattığı vizyonsuz adaylara... Çaresiz ve seçeneksiz değiliz. Çare, dayanışmak ve kendi gücümüzle irademizi ortaya koymaktır.

Biliyor ve inanıyoruz ki; ‘’Birleşmiş bir halkı, hiçbir kuvvet yenemez!’’