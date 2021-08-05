Milas yangını, Akçakaya'daki yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangınının Akçakaya Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtildi.

Fesleğen Mahallesi’nde de devam eden yangının, mahalle merkezini şu an için tehdit etmediği, ancak mahalle çevresinde yangın devam ettiği aktarıldı.

Kıyıkışlacık’ta geçtiğimiz gün çıkan yangınınsa kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Tahliye edilenler KYK yurdunda konaklayacak

İlçede Koru Yüksel Çağlar İlkokulu ve Milas Şehir Stadyumu'nun toplanma yerleri olmasına ilişkin dün verilen ilanın şu an için iptal edildiği belirtildi. Konaklama sağlamak isteyen yurttaşların Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda konaklamasının sağlanacağı bildirildi.

Milas Belediyesi tarafından boşaltılan mahallelerde insanların ve hayvanların nakliyesi noktasında ekipler görevlendirildi. Bu mahallelerde Fen İşleri Müdürlüğü’ne ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hayvanları tahliye ediyor ve bakımlarını sağladığı aktarıldı.

Milas Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yangının devam ettiği bölgelerde, sahada yangın söndürme çalışmalarına katılan personellere gıda, giyim ve içecek noktasında dağıtımlarını gerçekleştirdiği bildirildi.