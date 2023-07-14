Milas-Bodrum Havalimanı yolunda orman yangını sürüyor: Bir mahallede yaşlılar tahliye edildi

Muğla'da Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 helikopter ve 9 uçakla havadan, 53 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 300'ün üzerinde personelle karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma, emniyet ekipleri ile orman yangın gönüllüsü ekipleri ve TOMA araçları da destek veriyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

Yaşlılar tahliye edildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı AA muhabirine, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Tavlı, Milas ilçesine bağlı Kemikler Mahallesi'ndeki yaşlı vatandaşların dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildiği bildirdi.