Sultangazi'de metal fabrikasının çatısındaki yangın kontrol altına alındı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir metal fabrikasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında, Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki bir metal fabrikasının çatısında çıktı. Alevler kısa sürede çatıya yayılırken, yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, gelen ekipler çatının neredeyse tamamına yayılan alevleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Fabrikadan çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını da tamamladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.