Milas Belediyesi: Yangın, Gürceğiz ve Akçakaya mahallelerini içine aldı

Milas Belediyesi, yangınlarla ilgili son durumu da paylaştı.
Bu sabah itibariyle son durum:
- Yangın, Gürceğiz ve Akçakaya Mahallelerini içine aldı. Şuan Gürceğiz’de yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. Alevler, Bayırköy Mahallesine doğru ilerliyor.
- Yeniköy Termik Santrali etrafında yoğun önlemler alındı. Yangının Bayırköy Mahallesine yaklaşmasıyla birlikte santral çevresindeki çalışmalar hızlandırıldı.
- Sabah saatleri itibariyle mahalle halkının yoğun çabasıyla Bayırköy’de insanlar önlemlerini almaya başladı.
- Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yardım noktalarının ve toplanma noktalarının temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
- Marmaris’teki yangının söndürülmesiyle birlikte bölgeden ayrılan ekipler, Milas’a geldi. Şu an da Milas’ta karadan müdahale noktasında hazır birçok ekip bulunuyor.
- Gürceğiz ve Bayırköy Mahallelerinin ormanlık alanında yangın devam ediyor. Bölgeye 2 helikopter havadan müdahale ediyor.
- Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün Gürceğiz’de çıkan yangından kaçan bir köpeği kurtardı. Ayakları alevlerden dolayı yanmış olan köpeğe ilk müdahalesi yapılarak su ve mama ihtiyacı karşılandı. Daha sonra alevlerden kaçan köpek, tedavisinin yapılması için Milas Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürüldü.
- Milas Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangın söndürme çalışmalarında aktif rol alıyor. Ekipler, kırsalda bulunan yerleşim yerlerine yangının ulaşmaması için çeşitli önlemler alıyor.
- Milas’ta yangının başladığı günden, 05.08.2021 saat 23.08’e kadarlık olan sürede toplamda 16.009 hektarlık alan yanmıştır. (Muğla Büyükşehir Belediyesi verisi)