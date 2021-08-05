Milas Belediye Başkanı: Yangın, yüksek gerilim hatlarını tehdit ediyor

Orman yangınının hızla büyüdüğü Muğla'nın Milas ilçesinin belediye başkanı Muhammet Tokat, yangının son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tokat, Akçakaya'yı aşan yangının yüksek gerilim hatlarını tehdit ettiğini ve buraya ulaşması durumunda Milas ve Bodrum ilçelerine elektrik verilemeyebileceğini söyledi.

Tokat, "Yangın Akçakaya’yı aşarak Gürceğiz’e dayandı. Bayır mahallesi boşaltılıyor. Yangın yüksek gerilim hatlarını tehdit eder hale geldi. Eğer yangın bu bölgeye ulaşırsa Milas ve Bodrum’a elektrik verilemeyebilir... Yangın kuzey yönünde Yeniköy Termik Santraline doğru ilerliyor..." açıklamasında bulundu.

Gürceğiz