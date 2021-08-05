Milas'ta son durum: Yangın Akçakale'ye ulaştı, ikinci termik santrali tehdit ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde süren orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle Akçakaya köyü merkezine ulaştığı bildirildi.

Yangının Gürceğiz Mahallesi merkezine de doğru ilerlemesiyle, mahalledeki yurttaşların tahliye edilmeye başlandığı aktarıldı. Mahallede yaşayan yurttaşların acil arazöz ve toma desteği talep ettiği kaydedildi. Bununla birlikte Bayır Mahallesi'nde de tahliye kararı alındığı belirtildi.

Öte yandan, yangının kuzeye doğru seyrinin Yeniköy Termik Santrali'ni tehdit ettiği vurgulanıyor.