Milas Belediye Başkanı: Yangın bitmiyor, sürekli bir yerden tekrarlıyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ilçede yer alan Çökertme yakınlarındaki Geren mevkisinde yangının sürdüğünü yazdı.

Tokat, bir video da paylaştığı tweetinde, "Yangın bitmiyor sürekli bir yerlerden tekrarlıyor" ifadelerini kullandı.

Yangın bitmiyor sürekli bir yerlerden tekrarlıyor.



Saat 22.37 Yer Geren Mevkii pic.twitter.com/TCJhAHEIU2 — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 2, 2021

'Hız alınamazsa istikamet termik santral'

Tokat, sonrasında yaptığı paylaşımda "Uyarıyoruz; Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet Termik santral!" dedi.