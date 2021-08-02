Milas Belediye Başkanı: Yangın bitmedi, güçlenerek devam ediyor

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'deki yangına ilişkin bilgi verdi.

Tokat "Şu an Türkevleriyle Çökertme arasındaki bir bölgedeyim. Şu an karşıda dumanı ve ateşi görüyorsunuz. Yangın bitmedi. Yangın güçlenerek ve hızını arttırarak devam ediyor. Dün beri feryadımıza hiç cevap verilmedi. Hava müdehalesi hâlâ yok. Sabahtan beri 1 helikopterle burada müdehale yapılmaya çalışıyor. Uçak sözü verilmişti bize, bugün hiç bir uçak müdahelesi olmadı. Hâlâ bir helikopter, oda keşif mi yapıyor söndürme mi yapıyor bilmiyoruz. Çok zor durumdayız. Çökertme'de tekrar yangın başladı. Bozalan yanıyor, Fesleğen yanıyor. Hayıtlı yanıyor. Demirciler yanıyor. Bundan sonra yangın rüzgarın yöne bağlı olarak türkevilerine, Akçakaya'ya yönelebilir" açıklamasında bulundu.