Milas Belediye Başkanı: Kıyıkışlacık’tan büyük yangın haberi geldi

Milas Belediye Başkanı Tokat, 'Kıyıkışlacık’tan gelen büyük yangın haberi yüreğimize korku saldı. Gelişmeleri öğrenmeye çalışıyorum' açıklamasına bulundu.

Haber Merkezi

Orman yangınının termik santrale yaklaştığı Muğla'nın Milas ilçesinin belediye başkanı Muhammet Tokat, ilçeye bağlı Kıyıkışlacık mahallesinden  büyük yangın haberi aldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tokat, "Bu büyük yangının Termik santralin dibine geldiği ve tehlikenin tepe noktaya ulaştığı bu dakikalarda Kıyıkışlacık’tan gelen büyük yangın haberi yüreğimize korku saldı. Gelişmeleri öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

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