Mikropor'da işçilere tuvalet girişinde ses kayıtlı kamera

Mikropor işçileri, fabrikada yaşadıkları sorunları Patronların Ensesindeyiz Ağı ile paylaştı. İşyerinde tuvalet önlerine ve sigara içilen alanlara sese duyarlı kameralar yerleştirildiğini aktaran işçiler, fabrikaya girişte telefonlarının kurcalanarak e-devlet görüntülerinden çeşitli sorgulamalar yapıldığını ileri sürdü.

Dünya çapında olmakla övünüyorlar, işçiyi tuvalette gözetliyorlar!

Merkezi Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve atmosferik hava filtrasyonu ve basınçlı hava sistemleri alanında üretimde bulunan uluslararası ölçekte iş yapan firma Mikropor’un Sincan’da 7 adet fabrikası bulunuyor. Kendilerini “geleceğin teknolojisini üretme tutkusu” ile tanıtan şirketin son dönemde fabrikalarında yaşananlar işçiler arasında huzursuzluk yaratıyor.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Mücadele ve Haberleşme Ağı’na işçiler tarafından yapılan ihbarda çalışma koşullarının her geçen gün ağırlaştığı ve işçi üzerindeki mobbingin yükseltildiği ifade edildi. İşçilerin tuvalete gidiş gelişini bile kayda alınması işçilerde rahatsızlık yaratmış durumda. İşçilerin şu ifadeleri rahatsızlığın boyutu hakkında fikir veriyor: “Her fırsatta dünya çapında olmakla övünüyorlar ama işçinin tuvaletinde bile gözleri var!”

Mikropor’da neler oluyor?

Bir süredir sendikalaşma süreciyle karşı karşıya kalan fabrika yönetimi önce sendikalı işçileri işten çıkarmakla başladı işe. Bazı işçilerin cep telefonlarını çıkarıp whatsapp yazışmalarının kontrol edildiği ileri sürülüyor. İşçilerin büyük ölçüde kod 25’ten tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldığı belirtildi. İşçiler pek çok yere kameraların yerleştirildiğini, tuvaletlerin girişlerine, sosyal alanlara, sigara içilen yerlere ve yemekhanelere ise sese duyarlı kameralar takıldığını, içeride çalışma huzurunun kalmadığını, girişte telefon kontrollerinin hala yapıldığını belirtiyorlar.

Bu hukuksuzluğa dur demek için bize ulaşın!

Hukuksuzluklara karşı işçilerin bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Mikroporlu işçiler çalışma arkadaşlarını kendilerine ulaşmaları ve birlikte hareket etmek için ne yapması gerektiğine dair bir yol haritası çıkarılması konusunda hareket etmeye çağırdılar.

Mektubun tamamı şöyle:

"Merhaba, biz Mikropor’da çalışan işçileriz. Sizlere burada yaşadığımız sıkıntıları anlatmak istiyoruz. Yayınlanmasını ve fabrikadaki başka arkadaşların da haberdar olup bize ulaşmasını istiyoruz. Sendikadan dolayı ciddi haksızlıklar oldu. Sayacak olursak şöyle;100 kişinin üzerinde işçi işten çıkarıldı ve bunlar kod 25’ten çıkarıldı. Sırf sendika gelmesin diye yüzde 35 zam yapıldı. Bu sefer de performans düşüklüğü sebebiyle keyfi işten çıkarmalar ve kesintiler oldu. İşçilerin hak mücadelesi için birbirleriyle haberleşme ve örgütlenme için birbirleriyle WhatsApp kullanmalarının ardından amirlerin şeflerin ve formenlerin işçilerin zorla şahsi telefonlarını açtırıp whatsapp görüşmelerine bakmaları açmak istemeyenlerin tazminatsız şekilde madde, 25’den tazminatsız iş akdinin feshi yapıldı. Amir, şef, birim müdürleri ve formenlerin herhangi bir sendikaya üye olup olmadığına emin olmak adına kişinin şahsi telefonundan veya kendi telefonundan TC kimlik numarası ve şifreyle e-devletlerine zorla bakma istekleri ve reddedenlerin sendikalı muamelesi görüp tazminatsız iş akdinin feshi gerçekleşti. Toplam 7 fabrikası olan Mikropor’un tüm yemekhane içerisine kamera sistemleri konuldu. Ortalama bir insanın omuz hizası boyuna, gözüne sokar gibi göstermelik olan kamera wc yoluna konuldu. Her fırsatta dünya çapında olmakla övünüyorlar ama işçinin tuvaletinde bile gözleri var! İşçilerin ortak alanı olan çay ve sigara içme alanı gözetlemesi için kamera takılması. Bu maddeler yüzünden 2 gün önce hava kurutucu hattından bir işçinin işten çıkarılması. İşçinin birbirleriyle haberli örgütlenmesinin o önüne geçmek için yapılan bu uygulamanın boyutu Mobbing uygulaması olarak sonunda gece vardiyasında genel müdürün ve koordinatörün işçilere baskın yapmak suretiyle fabrika gelip denetleme adı altında korku hakimiyeti. Bir emekçi bireyin, sendika ve işçi hakları hakkında konuşması bile sendikalaşma görülüp örgütlenme görülüp işten çıkarılması. Müdürlerin formenlerle olan toplantısında açık şekilde sendikalı olan arkadaşları tespit edip gelin bize söyleyin biz gerekirse işten hemen çıkaralım demesi bir örgütlü formen arkadaşın da o toplantıda olması.2.3.ve 4.fabrikanin 4 bir yanına tırları çekip dışarıyla teması kesmek için açık cezaevi gibi işçilerin dışarıdaki işten atılan işçilerin yaptıkları eylemlerden etkilenmemeleri için servisleri fabrika içinden bindirilip fabrika içinden indirilmesi ve dışarıdaki eylemi mümkün olduğu kadar tırlarla kapatıp irtibatı kesip görsel olarak eylemleri göstermemek. Bir arkadaşın işçi hakları ile ilgili dağıttığı bildiri yüzünden 25.maddeden tazminatsız işten çıkarılması. Tüm bunlar son birkaç haftada peş peşe bizim fabrikada yaşandı. Fabrika yönetiminin baskıları arttıracağını tahmin ediyoruz. Tüm arkadaşlarımızı bizimle haberleşmeye ve birlikte hareket etmeye çağırıyoruz."

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