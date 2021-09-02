Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi 96 yaşında yaşama gözlerini yuman büyük besteci Mikis Theodorakis için bir veda mesajı yayımladı.

KKE Merkez Komitesi'nce yayımlanan mesajda "Theodorakis, 20. yüzyılın ülkemizdeki halk mücadelesinin tüm destanını görkemli eserine sığdırmayı başardı. Sonuçta, o bu destanın bir parçasıydı" denildi.

"Müziğin yaratıcısı, lideri ve yeni, kavga sanatının öncüsü Mikis Theodorakis'e derin duygular ve amansız bir alkışla veda ediyoruz" denilen açıklamada Theodorakis'in örgütlü mücadeleye katıldığı 17 yaşından beri özgürlük ve adalet ideallerini asla unutmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mikis Theodorakis örneğinde, sanatsal deha, her zaman kendini aşma ihtiyacı hisseden, huzursuz, uyanık ve yaratıcı bir kişilikle tanıştı. Müziği ülkenin sınırlarını aştı, dili tüm halkların, dünyanın tüm alçakgönüllülerinin paylaştığı ortak acıların, umutların, vizyonların evrenselliğini taşıyor. Sanatsal ve toplumsal katkısının dünya çapında tanınması, Lenin Barış Ödülü ile mühürlendi.

Mikis, 'büyük sokaklarda, afişlerin altında' yürümeyi, nefes almayı severdi. Ve orada müziği duyulmaya, ilham vermeye, motive etmeye, eğitmeye devam edecek. Mikis'in müziğiyle, toplumsal kurtuluşun 'çanları çalana' kadar yürümeye devam edeceğiz. Ama 'savaş bittiğinde' de onu unutmayacağız... 'Hayaller kızıla döndüğünde' de bizimle olacak."

Cenazesinin KKE tarafından kaldırılmasını vasiyet etti

Öte yandan Theodorakis'in cenazesinin Yunanistan Komünist Partisi (KKE) tarafından kaldırılmasını vasiyet ettiği öğrenildi.