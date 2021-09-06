Mikis Theodorakis'in naaşı Atina'da halkın ziyaretine açıldı

Dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis'in naaşı bugün Atina'da halkın ziyaretine açıldı.

2 Eylül Perşembe günü yaşamını yitiren Theodorakis'in naaşının Atina Piskoposluğu'na getirilişi sırasında meydanda toplanan çok sayıda kişi büyük besteciyi alkışlar, şarkılar, "ölümsüz" ve "Onurlu KKE" sloganlarıyla karşıladı.

Theodorakis'in naaşının Atina Piskoposluğu'nda 8 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra saat 15.00'te yapılacak cenaze törenine dek halkın ziyaretine belirli saatlerde açık olacağı belirtildi.

Cenaze töreninde Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou da bir konuşma yapacak.

Theodorakis 5 Ekim 2020'de Kutsumbas'a yazdığı mektupta hayatının en güçlü ve olgun yıllarını KKE bayrağı altında geçirdiğini belirterek "Bu nedenle bu dünyadan komünist olarak göçmek istiyorum" demişti.

Yunanistan Komünist Partisi'nin haber portalı 902.gr'deki habere göre, Atina'da yapılacak törenin ardından Theodorakis'in naaşı Girit Adası'nın Hanya kentine götürülecek. Theodorakis 9 Eylül Perşembe sabahı Hanya'daki kilisede yapılacak törenin ardından vasiyeti doğrultusunda buradaki köy mezarlığında toprağa verilecek.