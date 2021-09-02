TKP'den YKP'ye Theodorakis'in ölümü için taziye mesajı

TKP, ünlü Yunan besteci Mikis Theodorakis'in ölümü nedeniyle Yunanistan Komünist Partisi'ne (YKP) taziye mesajı gönderdi.

TKP'nin sosyal medyadan yayınladığı mesajında, "Büyük besteci, müzisyen, eski YKP parlamento üyesi ve Lenin Barış Ödülü sahibi Mikis Theodorakis'in yaşama veda ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. YKP'ye taziyelerimizi iletiyoruz. Theodorakis'in çalışmaları, Yunanistan, Türkiye ve tüm dünyadaki komünizm mücadelemizde yaşayacak" denildi.