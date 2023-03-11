'Mide botoksu'nda şikayetler arttı, iki sağlık kuruluşu kapatıldı

İzmir ve İstanbul'da mide botoksu yaptıran hastalar yan etki şikayetleriyle farklı hastaneye başvurdu. Bunun üzerine harekete geçen Sağlık Müdürlükleri, hastalara tedaviyi uygulayan iki özel sağlık kuruluşunu tespit etti.

Kurumların mide botoksu tedavisinde kullandığı ürünlerin ithalat onaylı oluğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirildi.

Hastaların, İstanbul'daki Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'deki Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi'nde tedavi gördüklerini aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kurumların faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklayarak, şu paylaşımı yaptı:

"Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezinde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır."