Miçotakis Türkiye 'tehdidi'ni işaret edip Fransa'yla paktı savundu

Yunanistan ile Fransa arasında imzalanan kapsamlı askeri işbirliği anlaşması bugün Yunanistan Parlamentosu'nda görüşülüyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada anlaşmayla Yunanistan'ın "AB'deki nükleer silahlara sahip ve en güçlü askeri kuvvet" diye nitelediği Fransa'dan askeri yardım alacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 28 Eylül'de Paris'te imzaladığı anlaşmanın parlamentoda kabul edilmesini isteyen Miçotakis, "tarihi" diye nitelediği anlaşmayla Yunanistan'ın korunacağını iddia etti. Miçotakis anlaşmanın aynı zamanda "Avrupa için stratejik özerkliğe" doğru atılan ilk adımlardan olduğunu söyledi.

Miçotakis anlaşmanın taraflardan birinin üçüncü bir ülkenin saldırısına uğraması durumunda diğer tarafın askeri yardımını da öngördüğünü söyledi. Miçotakis "Ve bölgemizde kimin casus belli (savaş nedeni) tehditleri yayınladığını biliyoruz" dedi. TBMM 1995 yılında aldığı kararla, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkartmasının bir "savaş nedeni" olacağını duyurmuştu. Öte yandan bu, durum 3'ü de NATO üyesi olan Fransa, Yunanistan ve Türkiye için ilginç bir duruma işaret ediyor. Zira NATO'nun kuruluş anlaşmasının 8. maddesi bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayarak kolektif savunma öngörüyor.

Miçotakis ayrıca Avrupalıların jeopolitik arenada meydana gelen "tektonik değişiklikler" konusunda naif olmaktan vazgeçmesini söyleyen Macron'a katıldığını belirtti.

Miçotakis anlaşma kapsamında Fransa'dan alınacak ilk fırkateynin ise 2025'te Salamina deniz üssüne geleceğini söyledi.

Yunanistan Komünist Partisi ve SYRIZA'nın karşı çıktığı anlaşmanın akşam saatlerinde oylanması bekleniyor.