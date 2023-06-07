Miçotakis: Silahlı kuvvetleri güçlendirmeliyiz, karşımızda öngörülemez bir komşu var

Yeni Demokrasi Partisi Lideri ve eski Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi kastederek Yunanistan'ın karşısında "çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez" bir komşu bulunduğunu söyledi.

Miçotakis, Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, ikili ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Eski Başbakan, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin savaş uçağı alımına ilişkin bir soruya, "Yunanistan Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek zorunda zira, karşısında çok büyük ve jeopolitik olarak öngörülemez bir komşu var. Tabii ki anın şartlarıyla uzun vadeli planlama yapamayız" yanıtını verdi.

Yunanistan'ın son dört yılda askeri açıdan kendisini güçlendirecek hamlelerde bulunduğunu dile getiren Miçotakis, Türkiye ile temel anlaşmazlığın çözümü için özlü bir müzakere yapmanın önkoşulunun Yunanistan'ın caydırıcı gücünü artırması olduğunu söyledi.

Erdoğan ile görüşecek mi?

Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu yanıtlarken, bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle 25 Haziran'daki seçim sonucunda partisi Yeni Demokrasi'nin iktidara gelmesi ve başbakan olması gerektiğini belirtti.

Kiryakos Miçotakis, "Bu önemli zira Türkiye bugün güçlü ve istikrarlı bir hükümete sahip, Yunanistan'da ise geçici hükümet var. Eğer birinci partiye fazladan milletvekili veren sistemle yapılmış olsaydı seçimler, bizim de istikrarlı ve tek başına iktidara gelmiş bir hükümetimiz olabilirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Son aylarda ikili ilişkilerde iyileşme olduğunu kaydeden Miçotakis, "Seçimlerin her zaman yeni bir başlangıca vesile olabileceğine inanırım" dedi.

Miçotakis, Erdoğan ile görüşmek istediğini daha önce de kamuoyuna açıkladığını anımsatarak, "Önümüzdeki aylarda üzerinde ilerleme kaydedebileceğimiz yol haritasını tekrar şekillendirmek için Litvanya Vilnius'ta buluşma fırsatımız olacak" diye konuştu.

Türkiye ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığı konularını tartışmaya hazır olduğunu aktaran Miçotakis, Yunanistan'ın, adaların silahsızlandırılması ve Doğu Ege adalarının egemenliğine ilişkin konuları tartışmaya açık olmadığını söyledi.

Genel seçim sonrası hükümet kurulamamıştı

Yunanistan'da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 ile en yüksek oyu alan parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesini sağlayacak 151 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

Koalisyon seçeneğine karşılık ikinci kez sandığa giderek tek başına iktidar yolunu aramayı tercih eden Miçotakis, ülkeyi 25 Haziran'daki genel seçimlere taşıyacak geçici hükümetin başbakanı Yannis Sarmas'a, 25 Mayıs'ta başbakanlık görevini devretmişti. (AA)