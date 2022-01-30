Miçotakis hükümetine yeniden güven oyu

Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın talebiyle, Covid-19'la mücadelesindeki başarısızlığı ve son olarak ülkede yaşanan yoğun kar yağışı sırasındaki kaos nedeniyle eleştirilen Yeni Demokrasi hükümeti için parlamentoda güven oylaması yapıldı.

300 sandalyeli mecliste bugün yapılan oylamada, Başbakan Miçotakis'in hükümeti gerekli olan 151 oy barajını aşarak 156 oyla güvenoyu kazandı.

Yunanistan’ı 24 Ocak’ta vuran kar fırtınası nedeniyle başkent Atina’nın ana çevre yolu Attiki Odos’da yaklaşık 3 bin araç mahsur kalmış, Başbakan Miçotakis yaşanan durum nedeniyle özür dilemişti.

Yunanistan Komünist Partisi, Miçotakis hükümetine güven oyu vermezken, komünist vekiller yaptıkları konuşmalarda Yeni Demokrasi hükümetinin halk düşmanı politikalarının önceki hükümetler dönemindeki politikaların da bir devamı olduğunu, teklifi veren SYRIZA'nın halk karşıtı stratejide hükümetteyken ve muhalefetteyken de sorumluluğu olduğunu vurguladılar.