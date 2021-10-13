Miami'yi Kübalı mafyaların yönettiğini söyleyen polis şefi görevden alındı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin yetkilileri, kent komisyon üyelerini polis departmanına ve iç soruşturmalara müdahale etmekle suçlayan polis şefini, atandıktan 6 ay sonra kovdu.

Kent yöneticisi Art Noriega, polis şefi Art Acevedo'yu, iş sözleşmesini sona erdirmek amacıyla görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

Noriega, "Şefle teşkilat arasındaki ilişki kabul edilemez bir durum aldı ve bu durumun acil şekilde çözülmesi gerekiyordu. Şef Acevedo, bu teşkilat için doğru kişi değil" diye konuştu.

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, işe aldığı Acevedo için "Amerika'nın en iyi şefi, Houston'da polis teşkilatına öncülük eden bir ilerici olarak görülüyor, aynı zamanda Miami'deki yüzbinlerce Kübalı-Amerikalı'yla aynı kökeni paylaşıyor" demişti.

Kentin emniyet müdürlüğünün iç işlerini üstlenen Acevedo, bir trafik kazası incelemesinde dürüst davranmadıkları gerekçesiyle emniyet kadrosunda üst düzey isimleri görevden almasıyla gündeme gelmişti.

Kentin komisyon üyeleri, geçen ay yapılan iki toplantıda Acevedo'yu eleştiren ifadelerde bulunmuştu.

Acevedo, daha önce yaptığı bir açıklamada, kent komisyon üyesi Joe Carollo ve diğer üyelerin polis teşkilatının iç işlerine müdahale ettiğini ve yetersiz gerekçelerle polis kaynaklarının belli noktalara konuşlandırılması talimatı verdiğini öne sürmüştü.

Carollo, bunun ardından Acevedo ve iddiaları hakkında soruşturma başlatılması gerektiğini savunmuştu. Carollo, aynı zamanda Acevedo'nun geçen ay kenti "Kübalı mafyaların yönettiğine" dönük açıklamasına da tepki göstermişti.

Kent komisyon üyeleri, ayrıca Acevedo'nun üst düzey yetkilileri görevden alırken "yeterli gerekçe göstermediğini" ve "iki yüzlü" davrandığını öne sürdü.

Acevedo'nun görevden alınmasının ardından yerine geçici olarak yardımcı polis şefi Manny Morales'in getirileceği belirtildi.

Kim bu Kübalı mafyalar?

Miami'deki Kübalı mafyalar, ABD'nin Küba'daki devrime karşı beslediği çetelerden oluşuyor.

ABD'nin Küba'ya karşı sürekli hazır tuttuğu ve zaman zaman Miami'de "özgürlük isteyen Kübalılar" diyerek sokağa çıkardığı gruplar burada çete faaliyetleri yürütüyor.