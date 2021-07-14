Miami Belediye Başkanı'ndan Küba'yı 'demokratikleştirme' önerisi: Bombalamak çözüm olabilir

ABD'nin Miami Belediye Başkanı Francis Suarez Fox News'a verdiği söyleşide "Şu anda düşünülmesi gereken, Küba'da olası bir askeri eylem için bir koalisyon. Hem Cumhuriyetçi hem Demokrat yönetimlerde Panama'da Bush ile Cumhuriyetçiler döneminde yaşananlara benzer" dedi.

İşgal çağrısında bulunan Belediye Başkanı, “Demokrat Başkanların müdahaleleri oldu, biliyorsunuz, Pakistan'da Usame Bin Ladin'i ortadan kaldırarak... Bu, muhtemelen yüz binlerce olmasa da binlerce kişinin hayatını kurtardı. Kosova'da Başkan Clinton'ın hava saldırılarıyla müdahale etmesi de insanları kurtardı" diye devam etti.

'Potansiyel bir seçenek olarak görülmeli'

Belediye Başkanı'na Küba'ya hava saldırısı önerip önermediği sorulduğunda, "Önerdiğim şey, bu seçeneğin araştırılması gereken ve masada olmayan bir seçenek olarak öylece bir kenara atılamayacak bir seçenek. Ve ordunun bunu yapabileceği çeşitli yollar var ama bu tartışılması gereken bir şey, tartışılabilecek çeşitli diğer seçeneklere ek olarak potansiyel bir seçenek olarak görülmesi gerekiyor" dedi.

Öte yandan Batista diktatörlüğünün devrilmesinin ardından ABD'ye giden sağcı Küba kökenli ABD'liler Miami'deki mitinglere ABD müdahalesi çağrısında bulunuyor.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin adada yürüttüğü dijital savaşın, Küba'daki muhalefet protestolarına yanlış bir destek imajı vermeyi amaçladığına dikkat çekti.

Rodriguez, "#SOSCuba" etiketinin "Kuzey Amerika topraklarından Florida'daki trollerin ve dijital satış noktalarının desteğiyle, pahalı araçlar kullanılarak inorganik bir eylemin sonucu olarak" Twitter'daki "Trending Topics"e nasıl yerleştirildiğini belirtti.

Öte yandan Miami Belediye Başkanı'nın söyleşisinde 150'den fazla insanın enkaz altında kaldığı vaka gündeme gelmedi. Söz konusu söyleşinin ilde meydana gelen insani faciadan dikkatleri uzaklaştırma çabası olup olmadığıysa merak konusu oldu.