Küba karşıtı sosyal medya kampanyasında ilk twitler ABD ve İspanya'dan

Küba Devrimi'ne karşı son birkaç günde dijital sosyal ağlarda başlatılan yoğun kampanyanın analizini sosyal medyada dezenformasyona karşı çalışmalarıyla bilinen İspanyol analist Julián Macías Tovar yaptı.

Tovar "Artan Covid ölümlerine karşı, sanatçıların, binlerce yeni yaratılmış hesabın ve botların katılımıyla insani yardım istemekle başlayan ve sokaklardaki hareketlilikle sona eren #SOSCuba etiketini kullanan 2 milyondan fazla twiti analiz ettim" dedi.

Tovar'ın çalışması kampanyanın Küba dışında başladığını ve arkasında Latin Amerika'da sola karşı daha önceki kampanyalarıyla da tanınan Arjantinli sağcı Agustín Antonetti'nin bulunduğunu ortaya koydu. Analize göre operasyonda Antonetti gibi referansların mesajlarının yaygınlaştırılması için robotlar, algoritmalar ve yeni oluşturulan hesaplar kullanıldı.

Küba'da Covid-19 salgını hakkındaki #SOSCuba etiketiyle ilk paylaşım İspanya'dan yapıldı. Aynı paylaşım 10 Temmuz ve 11 Temmuz tarihlerinde saniyede 5 retweetle binden fazla kez paylaşıldı.

Operasyonunun referanslarından biri, Arjantinli sağcı "aktivist" Agustín Antonetti. Sağcı Fundación Libertad adlı vakfın üyesi olan Antonetti'nin daha önce Bolivya'da Evo Morales'e ve Meksika'da Andrés Manuel López Obrador'a karşı çok sayıda hesabı kullanarak sosyal ağlarından operasyon yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Küba Devrimi'ne karşı girişilen sosyal medya kampanyasının amaçlarından biri sanatçıların da #SOSCuba etiketine destek vermesiydi.

Tovar'ın analizine göre bu paylaşımları yapan hesapların tamamına yakını ya çok yeni ya da en fazla bir yıl önce açılmış hesaplardı. #SOSCuba etiketiyle paylaşım yapan 1500'ün üzerinde hesap ise 10-11 Temmuz tarihlerinde açılmıştı.

Küba Devrimi karşıtı uluslararası medya, kampanyayı sanatçılarla görünür kılmak üzere bu hesapların paylaşımlarına dayandı.

11 Temmuz Pazar günü ise aralarında sanatçıların da olduğu hesaplardan yüz binlerce paylaşım yapıldı ve #SOSCuba etiketi dünya genelinde ve bazı ülkelerde Twitter'da trend oldu.

Bu arada Pazar günü Küba'da San Antonio de Los Baños'taki ilk gösteriye ilişkin ilk paylaşım ABD merkezli Yusnaby adlı kullanıcının hesabından yapıldı. Bu paylaşım binlerce kez yeniden paylaşıldı.

Analizi yapan Tovar, ilginç bir biçimde Yusnaby (ABD Donanması) adlı hesapla ilgili daha önce yaptığı paylaşımları hatırlattı. Bu hesabın aldatmaca ve nefret kampanyalarını yayan sahte otomatik hesapların modellerinden biri olduğunu belirten Tovar, daha önce bununla ilgili bir dizi paylaşım yaptığını da hatırlattı.

Tovar kampanyanın etiketiyle ilgili en çarpıcı olanın ise tam olarak aynı twitlerin çok kez paylaşılması olduğunu dile getirdi.

Operasyonun bir başka unsurununsa matris hesapların yoğun bir biçimde kullanılması olduğunu belirten Tovar, bunun Bolivya'da cuntayı destekleyen kampanyadakilerle çok benzerlikler taşıdığını ifade etti.

Tovar ayrıca çok sayıda paylaşımda manipüle edilmiş görsellerin ya da başka ülkelerdeki olaylara ilişkin görüntülerin kullanıldığını vurguladı.