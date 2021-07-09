Miami'de çöken 13 katlı binada ölü sayısı 60'a çıktı

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, düzenlediği basın toplantısında, binanın enkazında 6 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve toplam ölü sayısının 60’a çıktığını açıkladı.

Cava, 80 kişinin ise hala kayıp olduğunu belirterek "Enkaz altında kalan mağdurları çıkarmak ve aileler için olabildiğince hızlı şekilde bu trajediyi sonlandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Binanın yıkıldığı 24 Haziran’dan bu yana enkazdan canlı çıkarılan kimse olmadı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14. gününde, dün, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, bundan sonra çalışmalarda kayıp kişileri bulmak ve enkazı kaldırmak için yoğunlaşacaklarını açıklamıştı.

Öte yandan, binanın çöküşüyle ilgili büyük bir jüri soruşturması başlatıldığı belirtilirken binadaki aileler tarafından Champlain Towers sahiplerine yönelik şimdiye kadar en az 6 davanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.