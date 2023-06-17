MHP'nin '19 yeni il' açıklamasına CHP'li Şevkin'den tepki: Hiç samimi değil

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisi üzerine AKP’nin 19 ilçenin il yapılmasına ilişkin çalışma başlatmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şevkin, "2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile 30 büyük ilimiz, büyükşehir statüsüne kavuştu. Bir gecede o köyler mahalleye dönüştü. Yani lüks herhangi bir semtteki, mahallemizdeki emlak vergisi ile gariban bir köyümüzdeki emlak vergisi aynı statüde görülerek, mahalle statüsüne kavuşturulan bu köyler ne yazık ki hem üretimden hem de birtakım ayrıcalıklarından mahrum kaldı" dedi.

‘Yeniden düzenleme gerekiyor’

İlçelerin il yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Şevkin şunları söyledi:

"Ama kangren haline dönmüş bu büyükşehir yasasının bir an önce toplumun tamamına hizmet verecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Kırsal köylerimizin üretime yeniden kavuşturulması gerekmektedir. Popülist yaklaşımlarla seçime tam 9 ay kala bunun ortaya atılması hiç samimi davranış değildir. Eğer yapacaksak bu illeri, öncelikle buradaki bütün sorunları çözelim, Büyükşehir Yasasını sağlıklı şekilde çıkaralım.” (ANKA)