MHP’lilerden HDP’li Gülüm’ün katılacağı paneli basma tehdidi

MHP Burhaniye İlçe Başkanı Murat Kurt, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlecenek olan ve HDP İstanbul milletvekili Züleyha Gülüm’ün katılacağı “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü” kapsamında gerçekleşecek paneli basmakla tehdit etti.

HDP’li Milletvekili Gülüm’ü hedef alan çağrıyı yapanlardan MHP Havran İlçe Başkanlığı ise sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “HDPKK milletvekili Züleyha Gülüm'ün katılacağı paneli şiddetle kınıyoruz. Panelin iptal edilmemesi durumunda, başta Burhaniye MHP ilçe teşkilatı olmak üzere, körfezdeki tüm ilçe teşkilatları ile birlikte, panel alanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denildi.

Panelin iptalinin talep edildiği açıklamada MHP Burhaniye İlçe Başkanı Kurt, “Kuvayi milliyecilerin vatanı, Burhaniye’mizde, 23.11.2021 tarihinde yapılması planlanan, terör ile kendini özdeşleştirmiş HDPKK milletvekili Züleyha Gülüm'ün katılacağı paneli şiddetle kınıyoruz. Bu güruha yer tahsis eden Burhaniye belediyesinin de bu yanlıştan bir an önce dönmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.