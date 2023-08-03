MHP'li yöneticiler AKP'ye yakınlığıyla bilinen Selvi'yi hedef aldı: 'Fitne aparatı'

MHP'li yöneticiler, yerel seçime yönelik değerlendirmesinin ardından AKP'ye yakınlığıya bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'yi hedef aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Selvi'ye yönelik "kendini sahiden gazeteci zanneden koğuculuk ve fitne aparatı" derken, diğer MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ise "Sayın Selvi’nin tarafını ve tutumunu açıklığa kavuşturması samimi dileğimizdir…" ifadelerini kullandı.

'Sap yemiş, saman çıkarmış'

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle:

"Kendini sahiden gazeteci zanneden koğuculuk ve fitne aparatı Abdülkadir Selvi; CNN Türk'te yine sap yemiş, saman çıkarmış. CHP hızarında bir baltaya sap veya İP'te cambaz olabilmek için ipe sapa gelmez ve çapını aşan laflar etmiş. Gözü küllü Selvi, MHP'nin son Yerel Seçimlerde kazandığı ve başarıyla hizmet verdiği bazı ilçelerdeki belediye başkanlıklarını İP'e bahşetme hadsizliğine yeltenmiş.

Abdulkadir Selvi hadsizliği öyle ileri götürmüş ki İstanbul, Ankara ve Adana gibi metropol kentlerde belediyeleri batıran CHP'ye yeniden kazanma şansı vermiş. Abdülkadir Selvi, acaba Kemal Kılıçdaroğlu'ndan veya Müdire Meral Akşener'den başdanışmanlık teklifi mi aldı da böyle CHP yalakalığına ve İP meddahlığına soyundu? Türkiye Yerel Seçimlere doğru giderken CHP ve İP'e ajanlık etmek ayrıca Cumhur ittifakını dağıtma gayretkeşliği ancak Selvi gibi tıynetsiz, akılsız gazeteci taslaklarının harcıdır."

'Asla iyi niyetli bulunmamıştır'

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter ise sosyal medyada şu paylaşımda bulundu:

"Hürriyet Gazetesi’nde köşesi bulunan ve dün akşam bir televizyon kanalında manidar kulis bilgileri paylaşan A. Kadir Selvi’nin kimin nam ve hesabına konuştuğu anlaşılamamıştır! CHP’li büyükşehir belediye başkanlarının (özellikle İstanbul-Ankara-Adana) parlatma ve propagandasını yapma hususunda çok iştahlı ve istekli olduğu görülen Sayın Selvi’nin, MHP’nin yönetimi altında bulunan Etimesgut ve Gölbaşı Belediyeleriyle ilgili spekülasyona tevessül etmesi de asla iyi niyetli bulunmamıştır.

CHP ile İP arasındaki olası müzakere ve mutabakat eksenine MHP’li belediyeleri koyması itirafı ve ifadesi açıkça yapılmayan bir gizli ajandaya delalettir! Ankara’da Etimesgut ve Gölbaşı Belediyelerinin CHP tarafından İYİ partiye verilebileceğiyle ilgili kulis ihbarı, üstelik CHP’li büyükşehir belediye başkanının başarılı olduğunun iddia edilmesi alenen Cumhur İttifakı hazımsızlığıdır…

Dahası Sayın Genel Başkanımızın yerel seçimlerle ilgili hazırlık sürecini esas alan yazılı açıklaması ve özellikle 11 büyükşehir belediyesi kapsamındaki stratejik hedefleri meydandayken Sayın Selvi’nin maksatlı ve marazi değerlendirmeleri sakat bir mantık üzerine inşa ettiği çok nettir. Sayın Selvi’nin tarafını ve tutumunu açıklığa kavuşturması samimi dileğimizdir…"