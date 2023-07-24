Bahçeli: MHP yerel seçim hazırlık sürecini resmen başlatmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır" dedi.

DHA'nın haberine göre, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlattığını ifade eden Bahçeli, "Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum" ifadelerine yer verdi.