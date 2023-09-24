MHP'li Yıldız CHP'li belediyeleri hedef aldı: 'İşgalden kurtaracağız'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız "İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin Büyükşehir Belediyelerini talandan, yağmadan yasadışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız" dedi.

Haber Merkezi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın olağan kongresinde yaptığı konuşmada CHP'nin yönetiminde olduğu büyükşehir belediyelerini hedef aldı.

Yıldız konuşmasında yerel seçimlere ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yerelde iktidar, ülkede istikrar için Cumhur İttifakı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak gecemizi gündüzümüze katacağız. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin Büyükşehir Belediyelerini talandan, yağmadan yasadışı örgütlerin işgal ve paylaşımından kurtaracağız."

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