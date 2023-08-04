Bir kilo uyuşturucuyla yakalanan eski MHP’li başkanın 20 yıla kadar hapsi istendi

Bitlis’in Hizan ilçesinin eski MHP İlçe Başkanı Eyüp Üste, 3 Mayıs’ta Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda polis ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon TL olan 1 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanmıştı.

Üste’nin adının uyuşturucu skandalına karışması sonrası MHP Genel Merkezi Bitlis İlçe Başkanlığını feshetti.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tele1'den Egehan Ertürk'ün haberine göre, Eyüp Üste hakkında “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak” suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, Eyüp Üste’nin şüphe üzerine aracında arama yapıldığı, şoför kapısında su şişesi olduğu, fakat bu şişenin ucunda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan düzenek tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine yapılan üst aramasında da Üste’nin pantolonunun cebinden şeffaf mavi poşete sarılı 18 gram uyuşturucu madde, montunun cebinden yine poşete sarılı 2 gram uyuşturucu madde bulundu. Üzerine daha fazla miktarda uyuşturucu olabileceği ihtimali üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Uyuşturucu araca gizlenmiş: 'İki yıldır kullanıyordum'

Otomobilde yapılan detaylı aramada, şoför koltuğunun alt kısmına kırmızı poşet içinde gizlenmiş 1 kilo uyuşturucu madde daha bulundu. Daha sonra Eyüp Üste’nin cep telefonuna ve üzerindeki paralara polis ekipleri tarafından el konuldu.

Emniyette gerçekleştirilen sorguda susma hakkını kullanan Üste, adliyeye sevk edilince savcılık ve hakimlikte ifade verdi. Asıl mesleğinin Hizan’da lokantacılık olduğunu söyleyen Üste, “Yakalandığım araç adıma kayıtlıdır. Lokantama sebze almak için Mersin’e gidiyordum. Diyarbakır’da yakalandım, ele geçen uyuşturucuyu ben 2 yıldır kullanıyorum. Metamfetamin dışında bir madde kullanmıyorum. Bu uyuşturucuyu da nerede denk gelirse tanımadığım kişilerden alıyorum. 3-4 günde bir kullanırım. Azar azar Bitlis, Tatvan ve Hizan’dan satın alıyorum” diye konuştu.

'Satmıyorum, içiyorum' dedi; extacy değerlerinin pozitif olduğu raporlandı

Polis araması öncesinde de uyuşturucu madde kullandığını ifade eden Üste, “Polisler durdurup araçta bir şey olup olmadığını sordular. Ben de yok dedim. Sonra pet şişeyi görünce kullanıcı olduğumu söyledim ve üst aramamda buldular. Başta olup olmadığını sorduktan sonra aracı aradılar. Koltuğun altında da uyuşturucu buldular. Aracımı bazen kıramadığım başka şahıslar da kullanmaktadır. 1 kilo bana ait değil. Ben ticaretini yapmıyorum, sadece içiyorum” dedi. İdrar tahlili yapılan Eyüp Üste’nin tetkik sonuçlarında amfetamin ve extacy değerlerinin pozitif olduğu raporlandı.

Şüphelinin avukatı ise savunmasında, “Araçta yapılan arama da hukuka aykırıdır. Polis arama bittikten sonra el koyma ve arama kararı almıştır. Bu sebeple hukuka aykırı elde edilen deliller hükme esas alınmamalıdır. Müvekkilim uyuşturucu madde kullanıcısıdır. Ticari faaliyet kapsamında bir eylemi yoktur, serbest bırakılmasını istiyorum” dedi.