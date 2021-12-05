MHP’li Yalçın’dan Merdan Yanardağ’a tehdit: Ekran kabadayılığı yapma, akıllı ol...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı hedef alarak “Ekran kabadayılığı yapma, akıllı ol. Senin için de bir Molla Kasım mutlaka vardır” tehdidinde bulundu.

Merdan Yanardağ'ın, “MHP'nin bir Soğuk Savaş dönemi ve kontrgerilla partisi olduğu” yönündeki tespitlerinin doğru olmadığını öne süren MHP’li Yalçın, “Gerek sözlerinden, gerekse programından cehalet fışkıran Merdan Efendi, geçtiğimiz günlerde gazetecilik adına utanç verici bir iddiada daha bulunarak MHP davasının zaman aşımına uğradığını ve dosyanın kapanmadığını ileri sürmüştü” dedi.

‘Atatürk’ün fikirleri ve yönetim anlayışı bugün sadece MHP’de yaşıyor’

Sözlerine Yanardağ hakkında “Ekran kabadayılığı yapma, akıllı ol. Senin için de bir Molla Kasım mutlaka vardır” tehdidi ile devam eden Yalçın, “Türkiye’nin gerçeklerinden habersiz gazeteci taslağı Merdan Yanardağ şunu da iyi bilmeli. Atatürk’ün fikirleri ve yönetim anlayışı bugün sadece MHP’de yaşıyor” dedi.

Semih Yalçın şöyle konuştu:

“Merdan cahili; 5 yıl, 11 ay, 8 gün süren ve 333 duruşmaya sahne olan MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası’nda nihai kararın 1987’de verildiğinden, birçok dava arkadaşımızın çeşitli cezalara çarptırıldığından, bazılarının cunta emriyle idam edildiğinden bihaber! Gözü küllü Merdan, partimizin varlık sebebi olan Türk milliyetçiliğinin binlerce yıllık bir fikir, kadim bir yönetim ve egemenlik telakkisi olduğunu nereden bilsin?”.

‘CHP’nin de varlık sebebi Türk milliyetçiliği’

CHP'nin varlık sebebinin de Türk milliyetçiliği olduğunu iddia ederek sözlerine devam eden Yalçın, “Atatürk; Türk milliyetçiliğini sadece kişisel hayat düsturu olarak görmedi, aynı zamanda millî devlet olgusunu kökleştirmek için onu yönetim anlayışının temeline oturttu” ifadelerini kullandı.

‘Senin gibi Marksistler partiyi rayından çıkardılar...’

İddialarını sürdüren MHP’li Semih Yalçın, “Ancak CHP’yi ele geçiren ya da ele geçirmeye çalışan senin gibi Marksistler partiyi rayından çıkardıkları gibi kendi kuruluş felsefesine düşman hâle getirdiler. Bugünkü CHP artık inkârın ve başkalaşımın zirvesinde” diyerek sözlerini sonlandırdı.