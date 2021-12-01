MHP'den Mansur Yavaş'a yeni tehdit: 'Artık rahat durmalı, bizden söylemesi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Alparslan Türkeş anmasında çıkan kavga nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da tehdit içerikli bir açıklama geldi.
Mansur Yavaş'a destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'u da hedef alan MHP'li Yalçın, "CHP'li Seyit Torun, Mansur Yavaş'a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden 'Orada dur Bahçeli!' diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma!" ifadelerini kullandı.
'Belediye bütçesinden MHP’nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın şunları paylaştı: