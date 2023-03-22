MHP'li Yalçın: Aday adayı listemize sızma girişimi var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için internet üzerinden yapılan milletvekili aday adaylığı başvurularında "olağan dışı hareketler" gözlemlediklerini belirtti.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin bünyesinde oluşturulan "Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu"nun çalışmalarına başladığını kaydetti.

'Sızma girişimi'

MHP'den aday adayı olmak için internet üzerinden başvuranların sayısının 2 bin 804 olduğunu belirten Yalçın "İncelemeler sırasında, partimize dönük başvuru trafiğinde olağan dışı hareketler gözlemlenmiş, çok sayıda aday adaylığı girişiminin FETÖ ve PKK iltisaklı unsurlar tarafından yönlendirildiği tespit edilmiştir" dedi.

Yalçın "Zillet ittifakı lehine mevki kazanmaya yönelik olduğu düşünülen söz konusu teşebbüsler, MHP'nin aday adayı listesine sızma girişimi olarak değerlendirilmiştir. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu, çalışmalarını büyük bir dikkat ve hassasiyetle sürdürmekte olup partimizi zarara uğratacak herhangi bir siyasi oyunun sahnelenmesine kesinlikle meydan verilmeyecektir" ifadelerini kullandı. (AA)