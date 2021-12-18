MHP'li vekil: Döviz talebini artıranlar kimler, bunlar mutlaka açıklanmalı

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında konuştu.

Döviz kurlarındaki yükselişe ilişkin konuşan ve bunun gerçeklikle bağdaşmadığını öne süren Kalaycı, “Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaafları olsa da, dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Manipülatif, spekülatif işlem yapanlar kimlerdir, hangi sermaye gruplarıdır? Döviz talebini artıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimlerdir, bunlar mutlaka açıklanmalıdır" dedi.

Kalaycı, "Devlet Denetleme Kurulu yapılan incelemenin hızla tamamlanarak, sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye’yi kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde boğmaya çalışanlar açığa çıkarılmalı, hesap sorulmalıdır. Türkiye ekonomisi ile ilgili endişe, karamsarlık havası yaymak, kriz ve kaos ortamı oluşturmak için var gücüyle uğraşanlar bulunmaktadır. Ekonomiye yönelik yıkıcı söylemler dikkat çekici ve düşündürücüdür. Karanlık bir kampanya yürütülmektedir" diye konuştu.