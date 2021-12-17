soL TV | Yolsuzluk Güncesi: 17 Aralık

Vatandaşın giderek daha fazla fakirleştiği, işsizliğin, enflasyonun rekor kırdığı AKP iktidarında, yolsuzluklara bugün de yenileri eklendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın vergiden aldığı payı dövize çevirdiği ortaya çıktı.
Sağlık Bakanlığı bürokratlarının Türkiye'den müteahhitlere Hazine garantili şehir hastanelerinin finansmanına ilişkin Londra'da görüşme yapmasının İngiliz devletinin resmi sitesinde yer aldığı öğrenildi.
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